İsrail, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı'na Saldırı Düzenledi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'da hükümete ait Genelkurmay Başkanlığı'nın girişine saldırı düzenlendiği bildirildi.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Suriye hükümetine ait Genelkurmay Başkanlığı'nın girişine saldırı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "IDF, Suriye'nin güneyinde Dürzi sivillere yönelik hükümet eylemlerini ve bölgedeki gelişmeleri izlemeye devam ediyor. Siyasi kademeden gelen talimatlar doğrultusunda IDF bölgede saldırılar düzenlemekte ve çeşitli senaryolara karşı hazırlıklı durumda" ifadeleri kullanıldı. - ŞAM