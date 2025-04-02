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İsrail Şam'a Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'ın Barzeh Mahallesi'nde bir bilimsel araştırma binasını hedef alan hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası can ve mal kaybı hakkında bilgi verilmedi.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi.

İsrail, bir kez daha Suriye topraklarını hedef aldı. Suriye basını, İsrail ordusunun başkent Şam'ın Barzeh Mahallesi'ne hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda, bilimsel araştırma binasının bulunduğu bölgenin hedef alındığı aktarılırken, can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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