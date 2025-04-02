İsrail Şam'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi.

İsrail, bir kez daha Suriye topraklarını hedef aldı. Suriye basını, İsrail ordusunun başkent Şam'ın Barzeh Mahallesi'ne hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda, bilimsel araştırma binasının bulunduğu bölgenin hedef alındığı aktarılırken, can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. - ŞAM