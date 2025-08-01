İsrail Saldırısında Filistinli Kız Hayata Tutundu
İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları sırasında, kafasına mermi isabet eden Lana el-Basous adlı küçük kız tedavi altına alındı. Durumunun stabil olduğu bildirildi. Saldırılar nedeniyle toplamda 60 binin üzerinde can kaybı yaşandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında bir insansız hava aracından (İHA) ateşlenen merminin kafasına saplandığı Lana el-Basous adlı Filistinli kız hayata tutundu.
İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarına aralıksız devam ederken işgal güçlerinin saldırılarının hedefi bu kez küçük bir kız oldu. İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısı sırasında ateşlenen bir mermi Lana el-Basous adlı Filistinli küçük kızın kafasına isabet etti. Dün yaşandığı belirtilen olayda kafasına sağlanan merminin çıplak gözle görüldüğü Lana el-Basous tedavi için hastaneye kaldırılırken küçük kızın durumunun stabil olduğu açıklandı.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, Hamas ile İsrail arasındaki savaşın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 60 bin 332'ye, yaralananları sayısının ise 147 bin 643'e yükseldiği aktarılmıştı. - GAZZE