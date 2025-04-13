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İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde Deir el-Balah kentinde bir araca yönelik düzenlediği saldırıda 6'sı kardeş toplam 7 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda ayrıca çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde bir aracı hedef alması sonucu 6'sı kardeş 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi'nde saldırılarına gece gündüz aralıksız devam ediyor. Gazze şehrinde bulunan Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) gece saatlerinde saldırı düzenleyen İsrail ordusu bu kez bir aracı hedef aldı. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde gerçekleştirilen saldırıda 6'sı kardeş toplamda 7 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. - GAZZE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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