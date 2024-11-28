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İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 3 Bin 961'e Yükseldi

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 961'e ulaştığını açıkladı. Son günlerde ateşkes gerçekleştirilmesine rağmen saldırılar devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 961'e yükseldiğini bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ve Lübnan arasında dün ilan edilen ateşkesin ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin son verileri paylaştı. Bakanlık, salı günü Lübnan genelinde İsrail saldırılarında 78 kişinin hayatını kaybettiğini, 266 kişinin de yaralandığını aktardı.

Bakanlık, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 961'e, yaralıların sayısının ise 16 bin 250'ye yükseldiğini ifade etti. İsrail saldırılarında bugüne kadar en az 248 çocuk, 736 kadın ve 222 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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