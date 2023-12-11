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İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için toplu mezarlar kazılıyor

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinliler için Gazze Şeridi'nde toplu mezarlar kazılmaya devam ediyor. Saldırılar sonucunda binlerce çocuk hayatını kaybederken, onlarca kişi toplu mezarlara defnedildi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Gazze Şeridi'nde toplu mezarlar kazılmaya devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırıları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. İsrail saldırılarında ölenler için Gazze Şeridi'nde yer alan Maghazi Mülteci Kampı'nın güneyinde toplu mezar kazıldı. Onlarca kişi kazılan toplu mezarlara defnedildi. Toplu mezara defnedilenler arasında Nisman ailesinin üyeleri de yer alırken, Nisman ailesinden bir kadın hastaneden mezar alanına taşınmayı bekleyen naaşların önünde diz çökerek gözyaşı döktü.

Abu Muhammad Nisman yaptığı açıklamada, Deir El Balah kentinde yer alan Zawaida bölgesinde bulunan amcasına ait eve önceden uyarı yapılmadan saldırı düzenlendiğini belirterek, saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Saldırı sırasında evde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 40 kişinin bulunduğunu söyleyen Nisman, El Şati Mülteci Kampı'ndan saldırılar nedeniyle Zawaida bölgesine kaçan sivillerin bulunduğunu aktardı. Saldırı sonrası enkaz altında hala çok sayıda cesedin olduğunu belirten Nisman, sivil savunma ekiplerinin imkanlarının yetersiz olması nedeniyle söz konusu cesetlerin enkaz altından çıkarılmadığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne kadar en az 7 bini çocuk 17 bin 997 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 229 kişi de yaralandı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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