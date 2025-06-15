İsrail Saldırıları Sonrası Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 128'e Ulaştı

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İran medyası, Büyük Tahran Polis Komutanlığı'nın İsrail'e ait bir insansız hava aracı tarafından vurulduğunu bildirirken, Cuma gününden bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 128'e yükseldiği belirtildi.

İran medyası, Büyük Tahran Polis Komutanlığı'nın İsrail'e ait 1 insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulduğunu aktardı. Cuma gününden bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 128'e yükseldi.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da saldırılar düzenledi. İran medyası, Büyük Tahran Polis Komutanlığı'nın İsrail'e ait 1 insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulduğunu aktardı. Habere göre, cuma gününden bu yana devam eden İsrail saldırılarında en az 14 İranlı nükleer bilim insanı öldürüldü.

Öte yandan, Cuma gününden bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 128'e yükseldiği bildirildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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