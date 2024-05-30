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İsrail saldırıları nedeniyle binlerce kişi Refah'tan göç etti

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, yerinden edilmiş Filistinliler sığındıkları Refah kentinden göç etmeye devam ediyor. Son iki günde 32 binden fazla kişi göç etti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), "Geçtiğimiz iki gün içinde 32 binden fazla kişi Refah'tan göç etti" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 237 gündür devam ederken, yerinden edilmiş Filistinliler sığındıkları Refah kentinden İsrail saldırıları nedeniyle göç etmeyi sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz iki gün içinde 32 binden fazla kişi Refah'tan göç etti. Aileler güvenlik arıyor, ancak Gazze Şeridi'nde tek şey yıkım. Bitmek bilmeyen bombardıman karşısında hiçbir yer güvenli değil. İnsanlar her şeylerini geride bırakmak zorunda kalıyor; hayatları her gün risk altında. Ateşkes şimdi" denildi.

İsrail'in Refah'ı hedef almaya başlamasından bu yana yaklaşık 1 milyon Filistinli bölgeyi terk etti. - REFAH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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