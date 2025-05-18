İsrail Saldırıları: Gazze'de Ölü Sayısı 59'a Yükseldi

İsrail Saldırıları: Gazze'de Ölü Sayısı 59'a Yükseldi
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 59'a ulaştı. Saldırılarda çok sayıda yaralı bulunuyor ve ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı kesimlerine gece yarısından bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 59'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan son saldırılarının bilançosu ağırlaştı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusunun gece yarısından bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 59'a yükseldi. Can kayıplarının Gazze, Cibaliye ve Deir-el Balah şehirlerindeki sivillere ait evlere yönelik saldırılar sonucu yaşandığı aktarıldı. Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nin farklı kesimlerine yönelik İsrail saldırılarının sürmesi nedeniyle ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

En az 35 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu günün erken saatlerinde Han Yunus şehrinin batısında bulunan El-Mevasi bölgesini hedef almıştı. Yerinden edilmiş sivillerin barındığı ev ve çadırlara düzenlenen saldırılarda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 53 bin 272'ye, yaralananların sayısı ise 120 bin 673'e yükselmişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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