Üye Girişi
Haberler

İsrail Saldırıları Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısını 42 Bine Çıkardı

İsrail Saldırıları Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısını 42 Bine Çıkardı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 379 gündür devam ediyor. Son verilere göre, hayatını kaybeden Filistinli sayısı 42 bin 519'a, yaralı sayısı ise 99 bin 546'ya ulaştı. Gazze'deki hastanelerin kuşatılması ve saldırılar arasında, son 24 saatte 19 kişi daha yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 519'a, yaralıların sayısı ise 99 bin 546'ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 379 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 19 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 91 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 42 bin 519'a, yaralıların sayısının 99 bin 546'ya yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin Deir el-Balah kentindeki Maghazi Mülteci Kampında bir eve gece saatlerinde düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail hastaneleri kuşatıyor

Ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nde hastanenin İsrail askerleri tarafından kuşatıldığı sırada elektriği kesmesi sonucu 2 hastanın hayatını kaybettiği aktarıldı. İsrail'in kuzeydeki Kamal Adwan Hastanesi'nin laboratuvarının girişini hedef alması sonucu ise 1 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Orta Doğu Filistin Politika Güvenlik 3-sayfa İsrail Dünya gazze

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

 'Yenidoğan Çetesi'nin katlettiği bebeğin babası, ölüm belgesindeki detaya isyan etti

Fırat Sarı'nın kurban ettiği bebeğin babası ölüm belgesindeki detaya isyan etti

 Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çetenin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi
AK Partili vekilden kendilerini eleştirenlere sert yanıt: O yolları baban mı açtı?

Bu nasıl bir üsluptur sayın vekil: O yolları baban mı açtı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
GENÇLERBİRLİĞİ AMEDSPOR MAÇI CANLI İZLE | Gençlerbirliği- Amedspor maçı şifresiz izleme linki var mı? KAYSERİSPOR- GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE Kayserispor- Gaziantep FK maçı şifresiz mi? Gaziantep elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef eli böğründe tarifi! En güzel eli böğründe tarifi! Eli böğründe tarifi nasıl yapılır? Eli böğründe için malzemeler! Ali Çuhadar kimdir? MasterChef Kahramanmaraşlı Ali Çuhadar kimdir? Antalya elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Rıza Uçan kimdir? Sağlık Bakanlığı görevinden neden alındı? 19-20 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.