İsrail: "Son 24 saatte 199 kişi hastaneye kaldırıldı"

İsrail Sağlık Bakanlığı, İran savaşına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre 199 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana bin 473 İsraillinin hastanelik olduğu açıklandı. Bakanlık, 145 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiğini, 4'ünün durumun ise ağır olduğunu açıkladı. - TEL AVİV

