İsrail, Refah'ta 2 rehineyi kurtardı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırı düzenleyen İsrail, 60 ve 70 yaşlarındaki 2 rehinenin kurtarıldığını duyurdu. Filistinli sağlık yetkilileri Refah'ta 37 kişinin öldüğünü açıkladı.

İsrail, Mısır'ın uyarılarına rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırı gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 60 yaşındaki Fernando Simon Marman ve 70 yaşındaki Norberto Louis Har'ın Refah'ta IDF, istihbarat servisi ve polis tarafından düzenlenen ortak operasyonla kurtarıldığını açıkladı. İsrailli yerel kaynaklara göre rehineler, Refah'taki bir binanın ikinci katından kurtarılarak helikopterle hastaneye getirildi.

İsrail'deki Sheba Hastanesi Başhekimi Arnon Afek, hastaneye getirilen rehinelerin acil servis bölümünde tedavi gördüğünü durumlarının iyi olduğunu ifade etti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise yaptığı açıklamada, "Rehinleri geri getirme taahhüdümüzü her ne şekilde olursa olsun yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Refah'ta 37 kişi öldü

Filistin Kızılayı Mısır sınırındaki refah kentinin yoğun saldırı altında olduğunu ve çok sayıda can kaybının yaşandığını duyurmuştu. Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında en az 37 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Mısır, İsrail'in yaklaşık 1.5 milyon kişinin yaşadığı ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların giriş yaptığı tek nokta olan Refah'a operasyon gerçekleştirme planına tepki göstermişti. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyonun korkunç sonuçları olacağı ifade edilmişti. - TEL AVİV