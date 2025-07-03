İsrail Ordusunun Saldırısında 16 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırıda 16 kişi hayatını kaybederken, 90 kişi yaralandı.

İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistinlilere yönelik katliamlarına devam ediyor. İsrail ordusu, bugün yine insani yardım almak için bekleyen sivilleri vurdu. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin güneyindeki Tahlia Kavşağı'nda düzenlenen saldırıda 16 sivil hayatını kaybederken, 90 sivil de yaralandı. Filistinli kaynaklar, ölü sayısının artmasının beklendiğini bildirdi.

Yaralılar, Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne götürüldü. - GAZZE