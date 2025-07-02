İsrail Ordusunun Saldırısı: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yiyecek tezgahlarına düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 57 bin 12'ye yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Awda Hastanesi yakınlarında kurulu yiyecek tezgahlarının olduğu bölgeye düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybederken, 70 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, bölgenin kuzeyinde bulunan El-Awda Hastanesi yakınlarında kurulan yiyecek tezgahlarının olduğu bölgeye saldırı düzenledi. Saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybederken, 70 Filistinli de yaralandı. Filistinli kaynaklar, bazı hastane çalışanlarının da çeşitli derecelerde yaralandığını belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 57 bin 12'ye, yaralı sayısının ise 134 bin 592'ye yükseldiği duyurulmuştu. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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