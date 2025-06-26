İsrail Ordusunun Hava Saldırısında 18 Filistinli Hayatını Kaybetti
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki yardım dağıtım noktasına düzenlediği hava saldırısında 18 Filistinliyi öldürdü. Saldırıda birçok kişi de yaralandı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yardım dağıtım noktasına düzenlediği hava saldırısında 18 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Deir al-Balah kentinde yardım dağıtım noktasına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, 18 Filistinli hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, saldırının Al-Baraka kavşağı yakınlarındaki un dağıtım noktasına düzenlendiğini ifade ederek, onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa