Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

İsrail ordusunun geri çekildiği Han Yunus'ta büyük yıkım

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun geri çekildiği Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki yıkım görüntülendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 185 gündür devam ediyor. İsrail ordusuna bağlı 98. Komando Tümeni'nin 4 ay sonra Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından kentteki büyük yıkım görüntülendi. Kentteki camiler, hastaneler ve okullar da dahil olmak üzere çok sayıda bina enkaza dönerken, altyapının da büyük bir yıkıma uğradığı görüldü. İsrail ordusunun kentte hareketi kısıtlamak için çok sayıda yolu yıktığı ortaya çıktı. İsrail ordusunun hedef aldığı Nasır ve El-Emel hastanelerinde ambulansların ve tıbbi ekipmaların tahrip edildiği görüldü.

İsrail saldırıları nedeniyle kenti terk eden Filistinliler ise İsrail ordusunun çekilmesinin ardından yeniden Han Yunus'a dönmeye başlarken, evlerinin enkazlarında eşyalarını aradı.

Filistinli yetkililer, İsrail güçlerinin Han Yunus'un batısından tamamen çekildiğini ancak doğuda konuşlanmaya devam ettiklerini söylemişti. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsrail Gazze Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi? Çağrı filmi konusu ne, oyuncuları kimdir? Vizontele filmi oyuncuları kim? Vizontele filmi konusu, oyuncuları ve Vizontele özeti! Vizontele nerede çekildi? Vizontele konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Vizontele ne zaman çıktı? Vizontele filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? Vizontele filminin konusu nedir? Vizontele filmi oyuncuları kimlerdir? Vizontele film özeti Mahalleden Arkadaşlar filmi nerede çekildi? Mahalleden Arkadaşlar ne zaman, hangi tarihte vizyona giriyor? Mahalleden Arkadaşlar filmi oyuncuları kim? Mahalleden Arkadaşlar filmi konusu, oyuncuları ve Mahalleden Arkadaşlar özeti! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi neden yok? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ömer neden yok? Ömer yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızıl Goncalar neden yok? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8-9 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title