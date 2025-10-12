Haberler

İsrail Ordusunun Gazze'den Çekilmesi: Yıkım ve Acı Gerçekler
İsrail ordusunun Gazze Şehri'nden çekilmesinin ardından bölgede büyük bir yıkım yaşandı. Şehirdeki neredeyse tüm binalar harabeye döndü ve Gazzeliler kışı çadırda geçirmek zorunda kaldı. Uluslararası toplumdan yardım çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şehri'nden çekilmesinin ardından arkasında bıraktığı yıkım görüntülendi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şehri'nden çekildi. İsrail ordusunun şehirden çekilmesinin ardından arkasında bıraktığı büyük yıkım gün yüzüne çıktı. Şehirdeki neredeyse tüm binaların harabeye döndüğü ve altyapının tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Konutların harabeye dönmesi nedeniyle Gazzeliler kışı çadırda geçirmek zorunda kaldıklarını belirterek, uluslararası toplumdan yardım istedi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 300 binden fazla konut tamamen ye da kısmen yıkılırken, yaklaşık 2 milyon Gazzeli zorla yerinden edildi. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
