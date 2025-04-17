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İsrail Ordusunun Gazze'deki Sivillere Yönelik Saldırısı: 10 Ölü

İsrail Ordusunun Gazze'deki Sivillere Yönelik Saldırısı: 10 Ölü
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu çadırlara düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 10 kişiyi öldürdü ve çok sayıda kişiyi yaraladı. Saldırının ardından alevlere teslim olan çadırların dehşet anları görüntülendi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırlara saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdüren İsrail, katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu daha önce "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Han Yunus şehrinin batısında bulunan El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırlara saldırı düzenledi. Saldırının ardından alevlere teslim olan çadırlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı. İsrail ordusundan saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.

Gazze'de ölü sayısı 51 bini aşmıştı

İsrail, Gazze'deki ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozarak katliamlarına yeniden hız kazandırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 51 bin 25'e, yaralananların sayısının 116 bin 432'ye ulaştığı bildirilmişti. - GAZZE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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