İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırılarında 35 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırılarında 35 Kişi Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin barındığı bölgelere düzenlediği saldırılarda en az 35 kişi yaşamını yitirdi. Olayda çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı ev ve çadırlara düzenlediği saldırılarda en az 35 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, bu kez Han Yunus şehrinin batısında bulunan El-Mevasi bölgesini hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı ev ve çadırlara düzenlenen saldırılarda en az 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ölü ve yaralıların Kuveyt Sahra Hastanesi'ne ve Nasır Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi. Saldırılar sonrasında yaşanan korku dolu anlar amatör kameralara yansıdı.

Ölü sayısı 53 bin 200'ü aşmıştı

Gazze'de ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozan İsrail, uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen soykırım niteliğindeki saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 272'ye, yaralı sayısının ise 120 bin 673'e yükseldiği bildirilmişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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