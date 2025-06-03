İsrail Ordusunun Gazze'de Açtığı Ateşte 27 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Refah kentinde yardım almak isteyen Filistinlilere ateş açması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, 90'dan fazla kişi yaralandı.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nde bir kez daha insani yardım almaya çalışan sivilleri vurdu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun güneydeki Refah kentinin "El-Alem" yardım dağıtım bölgesine 500 metre uzaklıkta insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtığı, saldırı sonucu 27 kişinin hayatını kaybettiği, 90'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Sivil Savunma Ajansı, yardım dağıtımını bekleyenlerin çoğunun tanklar, helikopterler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını aktardı.

İsrail ordusu saldırıyı doğruladı

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada da saldırı doğrulandı. Bazı kişilerin yardım dağıtım noktasına yönelik belirlenen rotalardan saptığı iddia edilerek, İsrail askerlerinin kendilerine doğru hareket eden birkaç "şüpheliye" ateş açtığı ifade edildi. - REFAH