İsrail Ordusunun Ateşkes Sonrası Gazze'de Civillere Saldırısı: 6 Ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle evlerine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde geçtiğimiz cuma günü ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen Filistinlileri hedef almaya devam ediyor. Filistin medyasına göre İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA), Gazze şehrinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesinde ateşkesin ardından evlerine dönen Filistinli sivillere saldırdı. Saldırı sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu saldırıyı doğruladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu Filistinlilerin Şucaiyye Mahallesinde İsrailli güvenlik güçlerine yaklaştığı, ateşkes kapsamında ordunun çekildiği Sarı Hat'ı geçtiği öne sürüldü. İsrail askerlerinin, Filistinlilerin bölgeye ilerlememesi için girişimlerde bulunduğu, ancak grubun bu uyarıları dikkate almadığı iddia edildi. Bunun üzerinde İsrail askerlerinin ateş açtığı aktarıldı. - GAZZE