İsrail Ordusundan UNIFIL Barış Gücüne Ateş Açıldı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan- İsrail sınır bölgesinde görev yapan 2 barış gücü personeline, İsrail ordusuna ait bir tanktan ağır makineli tüfekle ateş açıldığını açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) birliklerine ateş açtı. UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırına yakın bir bölgede yaya olarak görev yapan 2 UNIFIL personeline İsrail ordusuna ait Lübnan toprakları içinde konuşlanmış bir Merkava tankından ağır makineli tüfek ile ateş açıldığı belirtildi. Barış gücü personellerinin yaklaşık 5 metre yakınlarına düşen mermiler nedeniyle siper almak zorunda kaldığı aktarıldı. UNIFIL'in resmi kanallar aracılığıyla İsrail ordusuyla iletişime geçmesinin ardından tankın bölgeden geri çekildiği açıklandı.

UNIFIL, durumu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1071 sayılı kararının "ciddi bir ihlali" olarak nitelendirdi. Söz konusu kararın hükümleri arasında, Lübnan'ın güneyinde BM barış güçleri ve Lübnan ordusu dışında hiçbir silahlı gücün faaliyet göstermemesi gerektiği yer alıyor.

"Olay 'yanlış tanımlama' sonucu gerçekleşti"

IDF ise olayın "yanlış tanımlama" sonucu meydana geldiğini iddia etti. IDF, sabah saatlerinde bölgede iki şüphelinin tespit edildiğini ve askerlerin şüphelileri dağıtmak için uyarı ateşi açtıklarını ileri sürdü. Şüphelilerin herhangi bir yaralanma olmadan uzaklaştığı ve yapılan incelemenin ardından söz konusu kişilerin, bölgede devriye gezen UNIFIL personeli olduğu belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle personelin yanlış tanımlandığı ve barış gücüne kasıtlı ateş açılmadığı iddia edildi. - BEYRUT