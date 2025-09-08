İsrail Ordusundan Suriye'nin Humus Kentine Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Suriye'nin Humus kentine hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Suriye topraklarına yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Suriye basını, İsrail ordusunun Humus kentinin dış mahallelerine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor. - ŞAM