İsrail Ordusundan Suriye'nin Humus Kentine Hava Saldırısı

Güncelleme:
İsrail, Suriye'nin Humus kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda meydana gelen can ve mal kaybı henüz açıklanmadı.

İsrail ordusu, Suriye'nin Humus kentine hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Suriye topraklarına yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Suriye basını, İsrail ordusunun Humus kentinin dış mahallelerine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
