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İsrail Ordusundan Lübnan'da Hava Saldırısı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarının bulunduğu iddiasıyla bir camiye hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının, terör saldırılarını planlayan Hizbullah üyelerine yönelik yapıldığı bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarının bulunduğu iddiasıyla bir camiye hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

İsrail, Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarının bulunduğu iddiasıyla bir camiyi vurdu. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri, Güney Lübnan'da Salah Gandur Hastanesi'nin bitişiğindeki bir caminin içinde bulunan ve İsrail'e yönelik terör saldırılarını planlamak ve gerçekleştirmek için kullanılan komuta merkezinde faaliyet gösteren Hizbullah üyelerini vurdu" ifadeleri kullanıldı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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