İsrail Ordusundan Lübnan'da Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarının bulunduğu iddiasıyla bir camiye hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

İsrail, Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarının bulunduğu iddiasıyla bir camiyi vurdu. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri, Güney Lübnan'da Salah Gandur Hastanesi'nin bitişiğindeki bir caminin içinde bulunan ve İsrail'e yönelik terör saldırılarını planlamak ve gerçekleştirmek için kullanılan komuta merkezinde faaliyet gösteren Hizbullah üyelerini vurdu" ifadeleri kullanıldı. - BEYRUT