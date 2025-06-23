İsrail Ordusundan İran Tahran'a Uyarı: Askeri Bölgelere Yaklaşmayın

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İsrail ordusu, Tahran'daki sivilleri askeri bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı. Saldırıların devam edeceğini belirten ordu, güvenlik için dikkatli olunmasını istedi.

İsrail ordusu, Farsça yayınladığı mesajda, İran'ın başkenti Tahran'da yaşayanları askeri bölgelerden "uzak durmaları" konusunda uyardı.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 13 Haziran'dan bu yana devam ediyor. İsrail ordusu, Farsça yayınladığı mesajda, İran'ın başkenti Tahran'da yaşayanları askeri bölgelerden "uzak durmaları" konusunda uyararak, "Güvenliğiniz için sizden silah üretim tesislerinden, askeri karargahlardan ve rejime bağlı güvenlik kurumlarından uzak durmanızı istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ordu, Tahran bölgesindeki askeri hedeflere yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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