İsrail Ordusundan Gazze Açıklaması: 7 Asker Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesinde, Filistinli direnişçilerin zırhlı araca yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu 7 askerinin öldüğünü duyurdu. 7 Ekim 2023'ten bu yana 879 İsrail askeri yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze'de 7 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistinli direnişçilerin bir zırhlı araca döşediği bombanın infilak ettiği belirtildi. Bombanın patlaması sonucu aracın alev aldığı, 7 askerin öldüğü ifade edildi.

Ordunun verilerine göre İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı ve Hamas ile çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 879 İsrail askeri öldürüldü. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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