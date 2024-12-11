İsrail Ordusundan Esad Rejimine Hava Saldırısı
İsrail ordusu, Esad rejimine ait hava savunma sistemlerini imha etti. Saldırılar, Suriye'de muhaliflerin silah elde etmesini engellemeyi amaçlıyor.
İsrail ordusunun, imha ettiği Esad rejimine ait hava savunma sistemleri görüntülendi.
İsrail ordusunun, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Esad rejimine ait silah depolarını ve askeri üsleri imha ederken, Esad rejimine ait silahların muhaliflerin eline geçmesini engellemeye çalışıyor.
Hava savunma sistemlerini hedef alıyor
İsrail, başkent Şam'da bulunan Mezzeh Askeri Havalimanı'nı hedef alırken, havalimanı çevresinde bulunan Rus yapımı Pantsir tipi hava savunma sistemlerini imha etti. Saldırı sonucu hava savunma sistemi kullanılamaz hale geldi. - ŞAM