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İsrail Ordusudan Gazze'ye Hava Saldırı: 112 Ölü

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında 112 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar, camiler ve sivil yerleşim alanları hedef alındı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde birçok noktaya hava saldırısı düzenledi. İsrail'in gün boyu düzenlediği saldırılarda 112 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, gün boyu düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin Al-Tuffah Mahallesi'nde sığındığı Dar al-Arqam Okulu'nun yanı sıra bir cami ve çok sayıda sivil yerleşim yerini hedef aldı. İsrail'in gün boyu düzenlediği saldırılarda, 31'i Dar al-Arqam Okulu'nda olmak üzere en az 112 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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