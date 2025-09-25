İsrail Ordusu Yemen'in Başkenti Sana'ya Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı gerçekleştirdi. Sana şehri ve çevresindeki çeşitli bölgelerden dumanlar yükseldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri'ne ait birçok hava aracımız ve savaş uçağımız, askeri istihbaratımızın yönlendirmesiyle Sana'da Husilere ait güvenlik ve istihbarat altyapısını hedef almıştır. Saldırıda, Husi komutanlığına ait bir karargah, Husi güvenlik ve istihbarat aygıtlarına ait yerleşkeler, Husilerin askeri propaganda oluşumuna ait bir karargah ve askeri unsurların tespit edildiği kamplar vurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Husilere ait birçok hedefe güçlü saldırılar gerçekleştirdik. Birçok Husi unsuru etkisiz hale getirilirken, silah ve insansız hava aracı (İHA) depoları da imha edildi" dedi.

"Netanyahu saldırı emrini New York'a giderken verdi"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Yemen'e yönelik saldırı emrini ABD'nin New York şehrine yolculuk ettiği uçağından verdiği belirtildi. Netanyahu'nun yarın 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yapması bekleniyor.

İsrail, El-Husi'nin açıklaması Yemen'de yayınlanırken vurdu

Saldırıda hayatını kaybedenlere ve yaralananlara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Saldırılar, Husi lideri Abdulmelik el-Husi'nin konuşmasının Yemen'de yayınlandığı sırada gerçekleştirildi.

Yemen Cumhurbaşkanlığı Konsey Başkanı el-Alimi BM'de konuştu

İsrail'in saldırısı ayrıca, Yemen Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi de 80. BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklama ile aynı günde gerçekleşti. El-Alimi açıklamasında, Husileri kınayarak İran tarafından desteklendiklerini öne sürmüştü.

Husiler dün İsrail'in Eilat kentini vurmuştu

Husiler dün İsrail'in Eilat kentine yönelik İHA saldırısı gerçekleştirmişti. Saldırıda 2'si ağır en az 22 İsraillinin yaralandığı açıklanmıştı. IDF, bölgedeki sivillerin tahliyesi ve yaralıların hastanelere yetiştirilmesi için bölgeye bir helikopter sevk edildiğini bildirmişti. - SANA