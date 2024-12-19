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İsrail Ordusu Yemen'deki Husilere Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail Ordusu Yemen'deki Husilere Hava Saldırıları Düzenledi
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İsrail ordusu, Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılarda önemli hedefler arasında elektrik santralleri ve Salif Limanı yer aldı.

İsrail ordusunun Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu, Yemen'deki Husilere ait hedeflere sabah saatlerinde hava saldırıları gerçekleştirdi. Yemen medyası, Hudeyde'deki Salif Limanı'na düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, Ras Issa Petrol tesisine yönelik iki saldırıda ise 2 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Saldırılarda başkent Sana'nın güneyinde ve kuzeyinde bulunan iki merkezi elektrik santralinin de hedef alındığı belirtildi. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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