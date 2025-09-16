İsrail Ordusu, Yemen'deki Hudeyde Limanı'na Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyde Limanı'nı saldırı gerçekleştirdi. Husilere bağlı Al-Masirah televizyonu, İsrail'in limanı 12 hava saldırısıyla hedef aldığını aktardı.

İsrail ordusu, Yemen'in Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'nı hedef aldı. İsrail Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Hudeyde Limanında Husilere ait askeri altyapıya saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Limanını İran'dan silah tedarikinde kullanıldığı, söz konusu silahlarla İsrail ve müttefiklerinin hedef alındığı ifade edildi. Saldırının, Husilerin İsrail'e insansız hava araçları (İHA) ve füzelerde gerçekleştirdiği saldırılara misilleme olduğu vurgulandı. İsrail ordusunun, Husilerin saldırılarına karşı güçlü eylemlerde bulunmaya devam edeceği vurgulandı.

Limana 12 saldırı gerçekleştirildi

Husilere bağlı Al-Masirah televizyonu, İsrail'in Hudeyde Limanını 12 hava saldırısıyla hedef aldığını aktardı.

Yemen'deki İsrail destekli Husiler, Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdirmesi yönünde baskı yapma amacıyla İsrail'e füze ve İHA fırlatıyor, ayrıca Kızıldeniz'deki nakliye yollarını hedef alıyor. - EL HUDEYDE