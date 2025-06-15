İsrail Ordusu, Tahran'daki Saldırı Görüntülerini Yayınladı

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İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da karadan havaya füze fırlatılan zırhlı aracı vurduğu anların görüntülerini paylaştı. Saldırıda balistik füze üretim tesisleri ve bir radar tesisi de hedef alındı.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da karadan havaya füze fırlatılan zırhlı aracı vurduğu anlara ait görüntüleri yayınladı.

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen hava saldırısında vurulan karadan havaya füze fırlatılan zırhlı araca ait görüntüleri yayınladı. İsrail ordusu, ayrıca söz konusu saldırıda balistik füze üretim tesislerini ve bir radar tesisini de vurduğunu açıkladı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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