İsrail Ordusu Tahran Civarı Hedeflere Saldırı Düzenledi

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İsrail ordusu, Tahran civarındaki hedeflere yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Savunma Bakanı Israel Katz, İran'ın İç Güvenlik Karargahı'nın vurulduğunu açıkladı. Saldırılar 6. gününde devam ediyor, başkentte çok sayıda patlama sesi duyulurken dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu, Tahran civarındaki hedeflere yeni saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran İç Güvenlik Karargahı'nın vurulduğunu belirtti.

İsrail'in İran'a saldırıları 6. günde devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Tahran civarındaki hedeflere yeni saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail savaş uçaklarının İran'ın İç Güvenlik Karargahı'nı vurduğunu ifade etti. Başkentte çok sayıda patlama sesi duyulurken, doğu kesiminden dumanlar yükseldiği görüldü. İsrail ordusunun Tahran'ın kuzeyindeki Vanak Meydanı, güneydoğusundaki Afsariyeh'i, Kavusiyeh semtini, Tahran'daki Lavizan bölgesini, Kızılay binası yakınlarını hedef aldığı öğrenildi. İsrail'in ayrıca Elburz eyaletine bağlı, Tahran'dan 40 kilometre uzaklıktaki Kerec kentinde yer alan Payam Havaalanı yakınlarını vurduğu aktarıldı.

Netanyahu 22.00'de güvenlik kabinesini toplayacak

İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini Kudüs'te saat 22.00'de toplayacağını aktardı. Toplantı, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran'ın nükleer programına karşı operasyona katılıp katılmayacağına ilişkin kararını beklediği bir dönemde gerçekleştirilecek. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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