İsrail Ordusu, Suriye'nin Süveyda Şehrindeki Hükümet Güçlerine Saldırdı

İsrail ordusu, Suriye'nin Süveyda şehrine giren Suriye hükümet güçlerine ait araçlara saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, Suriye'yi bir kez daha hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından öğle saatlerinde yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyindeki Süveyda şehrinde Suriye hükümetine ait askeri araçlara saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Ordu, bölgeye gelişlerini engellemek amacıyla tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, çok sayıda roketatar ve erişim yolları da dahil olmak üzere çok sayıda zırhlı aracı vurdu" ifadeleri kullanıldı.

İsrail saldırısından kısa süre önce Süveyda'da ateşkes ilan edilmişti

Suriye'de hükümet güçleri, pazar gününden bu yana Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında süren çatışmaları sona erdirmek amacıyla bugün Süveyda'ya girmişti. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra öğle saatlerinden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Bakan Abu Kasra, "Süveyda'da şehrin ileri gelenleri ve kanaat önderleriyle varılan mutabakatın anlaşmanın ardından tam ateşkes ilan ediyoruz. Sadece ateş açanlara karşılık yanıt vereceğiz ve kanun dışı grupların hedef alması durumunda müdahale edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Kasra, tarama operasyonunun ardından Süveyda'nın kontrolünün İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis güçlerine devredileceğini belirtmişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada, çatışmaların başlamasının bu yana 99 kişinin öldüğü, ölenlerden 60'ının Dürzi (4'ü sivil), 18'i Bedevi, 14'ü güvenlik görevlisi ve 7'sinin ise kimliği belirlenemeyen askeri üniformalı kişiler olduğu ifade edilmişti. Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise çatışmalar sırasında 18 askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Ne olmuştu

Şiddet olayları, geçtiğimiz pazar günü Dürzilerin Bedevi Arap aşiretlerine ait araçlara el koymasıyla başlamıştı. İki taraf karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoymuş, silahlı çatışmalar patlak vermişti.

İsrail ordusu ise dün silahlı çatışmalara müdahale için Süveyda'ya giden Suriye ordusuna ait tankları vurmuştu. Ülkesinde Dürzi nüfusu bulunan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, saldırıların "Suriye rejimine açık bir uyarı olduğunu, Suriye'deki Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceklerini" söylemişti. - SÜVEYDA