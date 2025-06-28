İsrail Ordusu'nun Lübnan'a İHA Saldırısı: 1 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Kounine kasabasına insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan'da ateşkes ihlalini sürdürüyor. İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Bint Jbeil bölgesine bağlı Kounine kasabasına İHA ile saldırı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yapılan açıklamada ise saldırıda Hizbullah'ın Bint Jbeil bölgesindeki tanksavar birliğinden sorumlu Hasan Muhammed Hamudi'nin öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail'in ateşkes ihlali

Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkes ilan edilmişti. Ancak İsrail ordusu, "Hizbullah tehditlerini" ortadan kaldırma iddiasıyla Lübnan'a zaman zaman saldırıları sürdürüyor. - BEYRUT