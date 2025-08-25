İsrail Ordusu'ndan Nasser Hastanesi'ne Düzenlenen Hava Saldırısı: 20 Can Kaybı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında can kaybı 20'ye yükselirken, saldırı sonrası hastanede oluşan hasar görüntülendi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'ne art arda düzenlediği iki hava saldırısında can kaybı arttı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'i gazeteci olmak üzere 20'ye yükseldi. Hayatını kaybeden gazeteciler arasında Hossam el-Mesri, Muhammed Selame, Meryem Ebu Dakka, Ahmed Ebu Aziz ve Muaz Ebu Taha'nın bulunduğu aktarıldı.

Gazeteci Meryem Ebu Dakka'nın kuzeni Rowan, Meryem'in çok kibar bir insan olduğunu ve kendisini sürekli kontrol ettiğini belirterek, "Her saldırıdan sonra arayıp 'İyi misin?' diye sorardı. Babasına 9 yıl önce böbreğini bağışlamıştı. Gazeteciliği İsrail tehditlerine rağmen bırakmadı. 'Sonuna kadar devam edeceğim' derdi" ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ilk saldırının hastanenin dördüncü katına, ikinci saldırının yaralıları ve ölüleri taşımak için olay yerine gelen ekiplere düzenlendiğini ifade etti. Saldırılar sonrası hastanedeki hasar görüntülendi. - GAZZE