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İsrail Ordusu'ndan Lübnan'a Tahliye Uyarısı: 70 Kasaba Etkilendi

İsrail Ordusu'ndan Lübnan'a Tahliye Uyarısı: 70 Kasaba Etkilendi
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 20'den fazla kasaba için tahliye uyarısı yaparak, toplam tahliye uyarısı verilen kasaba sayısını 70'e çıkardı. Saldırılar nedeniyle 1,2 milyondan fazla Lübnanlı yerinden edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 20'den fazla kasaba için daha tahliye uyarısı yayınlarken, tahliye uyarısı yayınlanan kasaba sayısı 70'e ulaştı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik havadan ve karadan saldırıları devam ederken, İsrail ordusu, birçok kasaba için tahliye uyarısı yayınladı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 20'den fazla kasaba için daha tahliye uyarısı yayınlarken, tahliye uyarısı yayınlanan kasaba sayısı 70'e ulaştı.

Lübnanlı yetkililer, İsrail saldırıları nedeniyle 1,2 milyondan fazla Lübnanlının yerinden edildiğini aktardı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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