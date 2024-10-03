İsrail Ordusu'ndan Lübnan'a Kara Saldırısı Görüntüleri
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde devam eden kara saldırısına ait yeni görüntüler yayınladı. Ordunun açıklamasına göre, görüntüler Etzioni Tugayı'na ait ve Lübnan'a giren ilk yedek askerler oldukları belirtildi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde devam eden kara saldırısına ilişkin yeni görüntüler yayınladı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik havadan ve karadan saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde devam eden kara saldırısına ilişkin yeni görüntüler yayınladı. Ordu, görüntülerin Etzioni Tugayı'na ait olduğunu belirterek, Lübnan'a giren ilk yedek askerler olduklarını ifade etti. - TEL AVİV