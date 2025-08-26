İsrail Ordusu, Nasser Hastanesi'ndeki Saldırıyla İlgili Açıklama Yaptı

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda Hamas'a ait gözlem kamerasının hedef alındığını öne sürdü.

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'ne düzenlenen saldırılar hakkında açıklama yaptı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan ilk incelemede Han Yunus bölgesinde faaliyet gösteren Golani Tugayı birliklerinin Nasser Hastanesi bölgesinde Hamas tarafından yerleştirilen ve İsrail birliklerinin faaliyetlerini gözlemleyerek onlara karşı faaliyetleri yönlendirmek amacıyla kullanılan bir kamera tespit ettiği anlaşıldı" ifadeleri kullanılarak, saldırılarda söz konusu kameranın hedef alındığı iddia edildi.

Saldırıda hayatının kaybeden 20 kişiden 6'sının Hamas üyesi olduğu öne sürülen açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in aynı zamanda sivillere verilen zararlardan dolayı da üzüntülerini ifade ettiği aktarıldı. Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ve daha detaylı incelemelerin yapılacağı ifade edildi.

İsrail'in Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 5'i gazeteci, 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetmiş, 50'den fazla kişi de yaralanmıştı. - TEL AVİV