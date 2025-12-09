İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyini vurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine gece saatlerinde hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi medyası, İsrail jetlerinin Safi Dağı, Jbaa kasabası, Zefta Vadisi ve Azza ile Rumin Arki arasındaki bölgeyi hedef aldığını, çok sayıda evde hasar meydana geldiğini aktardı. Can kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise Hizbullah'ın Rıdvan birimine ait askeri noktaların vurulduğu aktarıldı.

İsrail, ateşkes ihlalini sürdürüyor

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'te başlayan ve 14 ay süren çatışmaların ardından 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda ateşkes ilan edilmişti. Ancak İsrail ordusu, "Hizbullah tehditlerini" ortadan kaldırma iddiasıyla Lübnan'a zaman zaman saldırıları sürdürüyor. Birleşmiş Milletler'in Kasım ayında yayınladığı rapora göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Lübnan'da çocuklar da dahil olmak üzere en az 127 sivil hayatını kaybetti. BM yetkilileri, saldırıların "savaş suçu" teşkil ettiği konusunda uyarıda bulundu. Geçtiğimiz hafta İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerini bombalaması ve Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak bilinen üst düzey komutanı Haytham Ali Tabatabaien'yi öldürmesiyle gerilim daha da tırmandı. Hizbullah lideri Naim Kasım, Tabtabai'nin öldürülmesine misilleme için zaman belirleyeceklerini duyurarak, "Lübnan-İsrail arasında bir savaş çıkmasını mı bekliyorsunuz? Belki çıkabilir evet, böyle bir ihtimal var. Ancak ortada savaş yaşanmaması ihtimali de var" ifadelerini kullanmıştı. - BEYRUT