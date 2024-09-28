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İsrail Ordusu Lübnan'da 140 Hedef Vurdu

İsrail Ordusu Lübnan'da 140 Hedef Vurdu
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İsrail ordusu, Lübnan topraklarında Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarına devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren 140'tan fazla hedefin vurulduğu bildirildi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın başkenti Beyrut da dahil olmak üzere farklı noktalarda 140'tan fazla hedefin vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'a saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, "Ordu, Lübnan topraklarında Hizbullah hedeflerine saldırmaya devam ediyor. Gece saatlerinden bu yana örgütün 140'tan fazla hedefine saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan hedefler arasında, Hizbullah'a ait fırlatma rampaları, Beyrut bölgesinde bir kısmı konutların altında bulunan stratejik silahlar, silah üretim tesisleri ve diğer askeri altyapısı yer alıyor. Ordu, Hizbullah'ın Lübnan'daki askeri kabiliyetine ve altyapısına saldırmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güneyine yönelik hava saldırılarının sürdüğünü, bölgeden duman yükseldiğini belirtti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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