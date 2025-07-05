İsrail Ordusu Lübnan'a Saldırdı: 1 Ölü, 2 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir araca gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İsrail, Lübnan'da Hizbullah ile Kasım ayında sağlanan ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal etti. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in güneydeki Bint Jbeil'de bir araca saldırı gerçekleştirdiği, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in ateşkes ihlali

Öte yandan, Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkes ilan edilmişti. Ancak İsrail ordusu, "Hizbullah tehditlerini" ortadan kaldırma iddiasıyla Lübnan'a zaman zaman saldırıları sürdürüyor. - BEYRUT