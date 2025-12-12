Haberler

İsrail'den Lübnan'a son 4 günde ikinci saldırı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu hafta içinde Lübnan'a ikinci kez gerçekleştirilen hava saldırılarında Hizbullah'a ait noktalar hedef alındı. Birleşmiş Milletler, saldırıların savaş suçu teşkil ettiğini belirtiyor.

İsrail ordusu, salı gününden bu yana ikinci kez Lübnan'ı vurdu.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Lübnan'a bu hafta ikinci kez saldırı gerçekleştirildiği, Hizbullah'a ait eğitim kampının ve farklı noktaların hedef alındığı belirtildi. Lübnan Ulusal Haber Ajansı da İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki ve güneyindeki farklı bölgelere hava saldırıları düzenlediğini, El-Mahmudiye, Al-Carmak, Zlayya Vadisi'nin vurulduğunu aktardı.

İsrail, ateşkes ihlalini sürdürüyor

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'te başlayan ve 14 ay süren çatışmaların ardından 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda ateşkes ilan edilmişti. Ancak İsrail ordusu, "Hizbullah tehditlerini" ortadan kaldırma iddiasıyla Lübnan'a zaman zaman saldırıları sürdürüyor. Birleşmiş Milletler'in Kasım ayında yayınladığı rapora göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Lübnan'da çocuklar da dahil olmak üzere en az 127 sivil hayatını kaybetti. BM yetkilileri, saldırıların "savaş suçu" teşkil ettiği konusunda uyarıda bulundu. Geçtiğimiz hafta İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerini bombalaması ve Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak bilinen üst düzey komutanı Haytham Ali Tabatabaien'yi öldürmesiyle gerilim daha da tırmandı. Hizbullah lideri Naim Kasım, Tabtabai'nin öldürülmesine misilleme için zaman belirleyeceklerini duyurarak, "Lübnan-İsrail arasında bir savaş çıkmasını mı bekliyorsunuz? Belki çıkabilir evet, böyle bir ihtimal var. Ancak ortada savaş yaşanmaması ihtimali de var" ifadelerini kullanmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor

Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Bir garip tatbikat: Polisler meslektaşlarını coplayıp ters kelepçe taktı

Polis, polisi coplayıp ters kelepçe taktı
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı

Ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Vahim iddialara böyle yanıt verdi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
title