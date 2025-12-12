İsrail'den Lübnan'a son 4 günde ikinci saldırı

İsrail ordusu, salı gününden bu yana ikinci kez Lübnan'ı vurdu.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Lübnan'a bu hafta ikinci kez saldırı gerçekleştirildiği, Hizbullah'a ait eğitim kampının ve farklı noktaların hedef alındığı belirtildi. Lübnan Ulusal Haber Ajansı da İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki ve güneyindeki farklı bölgelere hava saldırıları düzenlediğini, El-Mahmudiye, Al-Carmak, Zlayya Vadisi'nin vurulduğunu aktardı.

İsrail, ateşkes ihlalini sürdürüyor

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'te başlayan ve 14 ay süren çatışmaların ardından 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda ateşkes ilan edilmişti. Ancak İsrail ordusu, "Hizbullah tehditlerini" ortadan kaldırma iddiasıyla Lübnan'a zaman zaman saldırıları sürdürüyor. Birleşmiş Milletler'in Kasım ayında yayınladığı rapora göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Lübnan'da çocuklar da dahil olmak üzere en az 127 sivil hayatını kaybetti. BM yetkilileri, saldırıların "savaş suçu" teşkil ettiği konusunda uyarıda bulundu. Geçtiğimiz hafta İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerini bombalaması ve Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak bilinen üst düzey komutanı Haytham Ali Tabatabaien'yi öldürmesiyle gerilim daha da tırmandı. Hizbullah lideri Naim Kasım, Tabtabai'nin öldürülmesine misilleme için zaman belirleyeceklerini duyurarak, "Lübnan-İsrail arasında bir savaş çıkmasını mı bekliyorsunuz? Belki çıkabilir evet, böyle bir ihtimal var. Ancak ortada savaş yaşanmaması ihtimali de var" ifadelerini kullanmıştı. - BEYRUT