İsrail Ordusu, Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi: 3 Hizbullah Mensubu Öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında 3 Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü açıkladı. Saldırılar, iki bölgeye yapıldı ve İsrail'in güvenliğine yönelik tehditlere karşı operasyonların süreceği vurgulandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine düzenlenen hava saldırılarında 3 Hizbullah mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

Orta Doğu ülkelerinin egemenliğini ihlal eden saldırıları ile tepki çeken İsrail, bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Kafra bölgesine düzenlenen hava saldırısında Hizbullah'ın yerel temsilcisi olarak görev yapan 1 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Lübnan'ın güneyindeki Kafr Reman bölgesine düzenlenen ayrı bir hava saldırısında ise Hizbullah'ın Har Dov ve Hiyam bölgelerindeki altyapısını yeniden inşa etmekle görevli mühendislik birimlerinde çalışan 2 kişinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Öldürülen Hizbullah mensuplarının faaliyetlerinin İsrail ile Lübnan arasında varılan anlaşmayı ihlal ettiği iddia edilen açıklamada, "IDF, İsrail Devleti'ne yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için operasyonlarına devam edecektir" denildi. - TEL AVİV

