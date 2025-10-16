Haberler

İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde ateşkes anlaşmasını ihlal ederek birden fazla hava saldırısı gerçekleştirdi. Hedef alınan yerler arasında Hizbullah'ın altyapı tesisleri de bulunuyor.

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyinde biçok yere hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde birden fazla noktaya hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Mazraat Sinay köyü yakınlarındaki Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek, vurulan yerler arasında Hizbullah'ın geçen yıl yaşanan çatışmalarda yıkılan tesislerini yeniden inşa etmek için beton ürettiği bir tesisin bulunduğu ifade edildi. "Sınır Tanımayan Yeşiller" adlı çevre örgütünün kullandığı bir tesisin de vurulduğu aktarılan açıklamada, "tesisin sivil görünüm altında Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısını yeniden inşa etmek amacıyla faaliyetlerini gizlemek için kullanıldığı" iddia edildi. Saldırılardaki mal ve can kaybı henüz bilinmiyor. - BEYRUT

