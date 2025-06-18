İsrail Ordusu Kirmanşah'ta 5 Taarruz Helikopterini Vurdu

İsrail ordusu, Kirmanşah'taki bir askeri üste 'AH-1' tipi 5 taarruz helikopterini vurdu.

İsrail ordusu, İran'a saldırılarını 6. günde sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Kirmanşah'taki bir askeri üste bulunan 5 adet 'AH-1' taarruz helikopterine saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırı anlarından görüntü de paylaşıldı. - KİRMANŞAH