İsrail Ordusu: İran Yeni Füze Saldırısı Başlattı

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İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e gönderdiği yeni füze saldırısının tespit edildiğini açıkladı. Saldırı sırasında çoğu füzeyi imha ettiklerini bildiren IDF, sığınaklara yönlendirdiği sivillerin güvenliğini vurguladı.

İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e yeni füze saldırısı başlattığını duyurdu.

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar 13 Haziran'dan bu yana devam ediyor. İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e yeni füze saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İran'dan füzeler ateşlendiğini tespit ettik. Çoğunu imha ettik. İç Cephe Komutanlığı'nın yönergelerine uymaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

IDF'in değerlendirmelerine göre, İran tarafından İsrail'e yaklaşık 10 balistik füze ateşlendi. Füzelerin kaç tanesinin önlendiğine ilişkin detay verilmedi. İç Cephe Komutanlığı, sığınaklara sığınan sivillerin güvenli şekilde çıkış yapabileceğini bildirdi. Saldırıda, henüz can ve mal kaybı bildirilmedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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