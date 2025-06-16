İsrail Ordusu: İran Yeni Füze Saldırısı Başlattı

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İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Çatışmaların 4'üncü gününde sirenlerin aktif hale getirildiği belirtilirken, Savunma Bakanlığı vatandaşlara dikkatli olmaları talimatında bulundu.

İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu.

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar 4'üncü gününde devam ediyor. İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu.

Ordu, İsrail'in kuzeyindeki çeşitli bölgelerde sirenlerin aktif hale getirildiğini belirterek, "Hava kuvvetleri tehdidi ortadan kaldırmak için gereken her yerde önleme ve saldırı için çalışıyor. Savunma tamamen engelleyici değildir ve bu nedenle İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uyulmaya devam edilmelidir" dedi.

Ordu, ilk değerlendirmelerde İran'dan İsrail'e az sayıda füze fırlatıldığını ifade etti. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) ise İran'ın İsrail'e yönelik son balistik füze saldırısında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini açıkladı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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