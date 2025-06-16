İsrail Ordusu İran'ın Balistik Füze Rampalarına Saldırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, İran'ın batısındaki balistik füze rampalarına yönelik saldırılar düzenleyerek yaklaşık 120 füze rampasının 3'te 1'ini imha ettiğini bildirdi. Ayrıca Tahran'a düzenlenen İHA saldırısında iki F-14 savaş uçağının yok edildiği belirtildi.

İsrail ordusu, İran'ın batısındaki balistik füze rampalarına saldırı düzenledi.

İsrail ve İran arasındaki karşılıklı hava saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, İran'ın batısındaki balistik füze rampalarına saldırı düzenledi. Ordu, İran'a ait yaklaşık 120 füze rampasının 3'te 1'nin imha edildiğini öne sürdü. Ordu, başkent Tahran'a düzenlenen İHA saldırısında ise iki F-14 savaş uçağının imha edildiğini ifade ederek, insansız hava araçlarının depolandığı konteynerlerin de vurulduğunu belirtti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Alex de Souza'dan sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı

Çok sürpriz adres! Alex'in yeni takımı açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Ünlü teknik adamdan iddialı sözler: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Netanyahu'nun 'Harekete geçiyoruz' sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurdu

Netanyahu'nun sözleri sonrası İsrail, İran'ın kalbini hedef aldı
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü

Teşkilat'ta büyük veda! Maskenin ardındaki gerçek ortaya çıktı
Çatışmalar nedeniyle Türkiye-İran sınır kapısında 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Türkiye-İran sınırında tur kuyruğu! Kilometrelerce uzadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.