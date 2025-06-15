İsrail Ordusu, İran'ın 100'den Fazla İHA Fırlattığını Açıkladı

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İsrail ordusu, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana kendi topraklarına 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) fırlattığını ve bu İHA'ların İsrail Hava Kuvvetleri ve Donanması tarafından engellendiğini duyurdu. Şu ana kadar hiçbir İHA'nın İsrail'i vurmadığı iddia ediliyor.

İsrail ordusu, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana İsrail topraklarına 100'den fazla İHA fırlattığını belirterek, İHA'ların İsrail Hava Kuvvetleri ve İsrail Donanması tarafından engellendiğini açıkladı.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail ordusu, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana İsrail topraklarına 100'den fazla İHA fırlattığını belirterek, İHA'ların İsrail Hava Kuvvetleri ve İsrail Donanması tarafından engellendiğini açıkladı. İsrail ordusu, şu ana kadar hiçbir İHA'nın İsrail'i vurmadığını ileri sürdü. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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